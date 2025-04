Jovem de 18 anos morre após bater bicicleta em poste em Tupi Paulista

Um trágico acidente ocorrido na noite de ontem (22) vitimou o jovem Pablo Lopes Bizachi, de 18 anos, morador de Tupi Paulista. Ele trafegava de bicicleta quando perdeu o controle e colidiu violentamente contra um poste.

Conforme apuado pelo jornalismo Folha Regional, a vítima foi socorrida com vida, mas devido à gravidade do impacto, sofreu traumatismo craniano e não resistiu aos ferimentos. O óbito foi confirmado na manhã desta terça-feira (23), no Hospital Regional de Presidente Prudente, onde ele havia sido transferido em estado grave.

Familiares e amigos lamentam profundamente a perda precoce do jovem.



A despedida será realizada a partir das 22h desta quarta-feira, no Velório Municipal de Tupi Paulista. O sepultamento está marcado para as 10h desta quinta-feira (24), no Cemitério Municipal da cidade, conforme informou a Funerária São Vicente – Plano de Assistência Familiar.

As circunstâncias exatas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes. (Por: Redação / Foto: Divulgação)