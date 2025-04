IRAPURU: Lions Clube realiza mais uma edição do Show de Prêmios

No último dia 13 de abril, o Lions Clube de Irapuru – Caçula promoveu mais uma edição do tradicional Show de Prêmios, um evento que já se tornou referência na cidade e região pela combinação de solidariedade, entretenimento e apoio a causas sociais. Assim como nos anos anteriores, a sede do Kai-Kan foi palco da iniciativa, que atraiu um expressivo público de Irapuru e de cidades vizinhas.

Durante o evento, foram sorteados diversos prêmios, todos gentilmente doados por membros da comunidade e pelo comércio local. A participação ativa da população e dos empresários reforça o reconhecimento do importante papel desempenhado pelo Lions Clube e o apoio contínuo aos seus projetos.

O Show de Prêmios é uma das principais ações anuais do Lions Clube de Irapuru. Na edição anterior, os recursos arrecadados foram revertidos em benefícios diretos à área da saúde do município, com a aquisição e doação de camas hospitalares, cadeiras de rodas, cadeiras de assento e andadores. Esses equipamentos são emprestados, gratuitamente, a pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente aquelas em recuperação pós-cirúrgica que não têm condições de arcar com os custos.

A diretoria do Lions Clube de Irapuru expressou, ao final do evento, seu profundo agradecimento a todos que compareceram e, em especial, aos doadores. “Mais uma vez, a comunidade demonstrou seu espírito solidário e nos ajudou a realizar um evento de grande sucesso, que certamente trará novos frutos para aqueles que mais precisam”, destacou a presidência da entidade.

Com o sucesso da edição deste ano, o Lions Clube reafirma seu compromisso com ações de impacto social, mantendo viva a missão leonística de servir com empatia, responsabilidade e dedicação.

Por Redação – Foto: José Costa

