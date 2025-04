Menores de idade são flagrados dirigindo veículo furtado e tentam fugir da Polícia em Salmourão

Os policiais avistaram um veículo Fiat Uno transitando na contramão de direção, com três ocupantes em seu interior. Ao perceberem a aproximação da viatura, os ocupantes abandonaram o carro e fugiram em direção a um canavial às margens da vicinal.

A equipe policial iniciou perseguição e, rapidamente, conseguiu localizar e abordar os indivíduos dentro do canavial. Tratava-se de três adolescentes, sendo um de 13 anos e dois de 12.





Durante a abordagem, os menores alegaram que haviam emprestado o carro para cuidar de cavalos. No entanto, após o acionamento do Conselho Tutelar, os policiais foram até a residência do proprietário do veículo, que negou qualquer autorização para o uso do automóvel, afirmando que estava dormindo no momento dos fatos.

Diante das circunstâncias, o caso foi registrado como ato infracional análogo ao crime de furto. Todos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Plantão de Salmourão, onde o delegado de plantão, Dr. Éder Silva Monarin, elaborou o boletim de ocorrência.

Os menores foram ouvidos e entregues às suas genitoras, que compareceram à delegacia. O veículo permaneceu apreendido para os procedimentos legais cabíveis. (Por: Jornal Cidade Aberta)