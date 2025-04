JUNQUEIRÓPOLIS: Programa do Sebrae, “Cidade Empreendedora” será lançado no dia 29 de abril

A Prefeitura de Junqueirópolis, em parceria com o Sebrae, convida toda a população para o lançamento oficial do Programa Cidade Empreendedora, uma iniciativa inédita que promete transformar o cenário econômico e empresarial do município. O evento acontecerá no dia 29 de abril de 2025, às 19h, na Divisão Municipal de Educação de Junqueirópolis, localizada na Rua Rui Barbosa, 971 – Centro.

A entrada é gratuita e as vagas são limitadas. Os interessados já podem garantir sua participação através do link: https://forms.office.com/r/WhCbMYbe4w

O lançamento do Programa Cidade Empreendedora marca um novo capítulo na história de Junqueirópolis. Com foco em fortalecer o ambiente de negócios local, a iniciativa trará uma série de ações estratégicas voltadas para o desenvolvimento sustentável do município e capacitação dos empreendedores urbanos e rurais.

Entre os destaques do evento estão: EMPRETEC URBANO: Voltado para empresas dos setores de comércio, serviços e indústria, com foco em desenvolver habilidades fundamentais para o sucesso nos negócios urbanos; EMPRETEC RURAL: Direcionado ao fortalecimento do agronegócio local, preparando os empreendedores para os desafios e oportunidades do campo; PROJETO MULTISSETORIAL: Workshops e orientações práticas sobre Marketing Digital e Gestão Financeira, essenciais para alavancar qualquer tipo de empreendimento, e, CAPACITAÇÕES EM LIDERANÇA EM VENDAS E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS: Ferramentas indispensáveis para conquistar novos mercados e expandir a visibilidade dos negócios locais.

Essa é uma oportunidade imperdível para todos que desejam aprimorar seus conhecimentos, expandir seus negócios e contribuir para o crescimento de Junqueirópolis. O evento é totalmente gratuito e aberto ao público.

Por Redação

.