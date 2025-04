LUCÉLIA: Câmara realiza homenagem a Loja Maçônica pelos 80 anos de fundação

Em sessão do legislativo, realizada na última terça-feira, dia 22 de abril, a Câmara Municipal de Lucélia entregou uma Moção de Congratulações e Aplausos a Loja Maçônica “Paz e Liberdade”, em reconhecimento aos seus 80 anos de fundação e aos relevantes serviços prestados a municipalidade, que será comemorado no próximo dia 25 de abril.

A Moção apresentada com a homenagem à Loja Maçônica é de autoria do vereador Willian Vianna, sendo subscrita pelos demais vereadores da Câmara Municipal de Lucélia.

Na Moção é destacada que a Loja Maçônica “Paz e Liberdade”, com o passar dos anos, consolidou-se como uma das mais importantes instituições da cidade e região, promovendo a fraternidade, a solidariedade e o aprimoramento humano.

Ao longo de sua história, a Loja Maçônica “Paz e Liberdade” tem se destacado pelo compromisso com a comunidade, realizando importantes iniciativas, como a construção de um albergue noturno, objetivando hospedar os viajantes em trânsito de curta duração sem posses, posteriormente, verificou-se que o prédio seria melhor utilizado pelos munícipes com a sua destinação para à APAE, em razão do que a ela foi doado. A administração da Santa Casa de Misericórdia de Lucélia esteve sob a liderança do irmão Lourival Guilhermino da Silva, época em que a entidade conheceu sua fase mais marcante, abrigando dezenas de médicos que vinham dos grandes centros para aqui trabalhar. A Loja Maçônica “Paz e Liberdade” também assumiu a direção do Lar de Menores por diversos períodos, sempre desempenhando um papel fundamental na assistência social da cidade.

“A Loja Maçônica “Paz e Liberdade” durante os seus 80 anos se fez presente em todos os momentos históricos e desafiadores do município, colaborando para seu desenvolvimento”, ressaltou o vereador autor da Moção, Willian Viana.

“Que a trajetória da Loja Maçônica “Paz e Liberdade” continue sendo exemplo de fraternidade, justiça e compromisso social, fortalecendo os valores que norteiam a maçonaria e contribuindo para o desenvolvimento humano e comunitário”, destacou o vereador na Moção de homenagem.

Na sessão de homenagem, estiveram presentes na Câmara Municipal, membros da Loja Maçônica “Paz e Liberdade” de Lucélia.

Por Redação

