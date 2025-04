Em plena luz do dia, mulher é vítima de estupro em Presidente Prudente

No local, a vítima relatou que caminhava e descia a Rua Doutor João Gonçalves Foz e, um pouco antes do cruzamento com a Rua Professor Plácido Nogueira, sentiu uma faca em suas costas. Em seguida, um homem pediu que ela virasse à direita e não olhasse para trás.

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE PRUDENTE, SEUS DISTRITOS E REGIÃO

https://chat.whatsapp.com/GwTTfxEX1rJ5MHqP4mwTpV



Ainda conforme o relato da mulher à polícia, ela e o suspeito caminharam por alguns metros, quando ele pediu que ela entrasse em uma cobertura com muito lixo, momento em que o homem jogou a faca fora e empurrou a vítima contra a parede.

Em seguida, o suspeito arrancou a blusa da vítima e tentou tirar a calça dela, mas não conseguiu. Ele passou as mãos nos seios da mulher, que gritou muito.

A vítima, na sequência, conseguiu pegar um cabo de madeira e dar alguns golpes contra o homem, além de arranhar os braços dele.

Após a defesa da mulher, o suspeito fugiu do local por uma área verde.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a vítima não possui lesões em decorrência da situação, mas apresenta dores no braço esquerdo, por conta do esforço praticado e por fazer fisioterapia em razão de uma queda anterior. ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE PRUDENTE, SEUS DISTRITOS E REGIÃO

https://chat.whatsapp.com/GwTTfxEX1rJ5MHqP4mwTpV



Ela foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Conjunto Habitacional Ana Jacinta, onde, por conta das dores, foi medicada.

Um exame de corpo de delito foi requisitado para a vítima, que foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML).

O Boletim de Ocorrência será encaminhado para a Delegacia de Defesa da Mulher de Presidente Prudente para prosseguimento das investigações.