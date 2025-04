PACAEMBU: Programa Cidade Empreendedora do Sebrae é lançado oficialmente

Na noite de terça-feira, dia 15 de abril, comerciantes, empreendedoras e produtores rurais de Pacaembu participaram do lançamento do Programa Cidade Empreendedora, uma iniciativa da Prefeitura Municipal em parceria com o Sebrae. O evento marcou o início de uma nova fase para o desenvolvimento econômico e social do município.

Durante o encontro, foram apresentadas importantes iniciativas que integrarão o programa ao longo de 2025:

CIDADE EMPREENDEDORA: Um programa inovador que visa impulsionar o desenvolvimento local e fortalecer o ambiente de negócios no município.

EMPRETEC RURAL: Primeira turma voltada ao agronegócio, com foco em capacitação estratégica para produtores e trabalhadores do campo.

PROJETO MULTISSETORIAL: Oportunidade de aprendizado em áreas essenciais como Inteligência Artificial, Marketing Digital e Gestão Financeira.

CONSULTORIAS E FEIRAS: Ações que buscam ampliar horizontes, promover conexões e incentivar o empreendedorismo.

O Programa Cidade Empreendedora tem como missão fomentar a inovação, fortalecer a gestão pública, estimular a criação e expansão de pequenos negócios, além de gerar empregos e aumentar a competitividade das empresas locais.

No evento, também foram detalhadas as ações que ocorrerão que terão início como incentivo no comercio local.

