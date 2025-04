PRESIDENTE PRUDENTE: Cultura africana e dança ganham destaque no Sesc Thermas neste fim de semana

Ainda na programação, ateliê de Laboratório Têxtil e oficina de cubos criativos.

O Sesc Thermas de Presidente Prudente promove atividades gratuitas que valorizam a ancestralidade, a expressão artística e a cultura brasileira. As ações acontecem neste final de semana, com apresentações musicais, oficinas criativas e espetáculo de dança.

Tons Afro, formado em 2015 por quatro mulheres pretas, Andreisy Natel, Jéssica Prado, Vanessa Monteiro e Vanessa Gomes. Sob influências da cultura africana e da música brasileira contemporânea, o grupo traz à cena cânticos e danças de origem Yorubá, com vestimentas tradicionais, exaltando a musicalidade ancestral da cultura preta. No sábado (26), às 16h, o destaque é o show do grupo, formado em 2015 por quatro mulheres pretas, Andreisy Natel, Jéssica Prado, Vanessa Monteiro e Vanessa Gomes. Sob influências da cultura africana e da música brasileira contemporânea, o grupo traz à cena cânticos e danças de origem Yorubá, com vestimentas tradicionais, exaltando a musicalidade ancestral da cultura preta. ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE PRUDENTE, SEUS DISTRITOS E REGIÃO

https://chat.whatsapp.com/GwTTfxEX1rJ5MHqP4mwTpV



A banda aposta na miscigenação musical que compõe o Brasil — do samba à MPB e ao rap nacional. Com arranjos autorais, as artistas expressam sua identidade por meio de vertentes pouco populares no interior do Estado, com o propósito de fazer arte com liberdade e enaltecer o povo negro.

“Tons Afro é o encontro de almas, uma irmandade que nos proporciona crescimento na nossa maneira de fazer arte, nos trazendo autonomia para nos reconhecermos como mulheres pretas e exaltar nossa ancestralidade. Isso fortalece, cada vez mais, nossa união”, afirma Vanessa Gomes.

O grupo já foi selecionado para diversos festivais e premiações, como o Território SESI-SP de Arte e Cultura (2017), Festival Ajeum – Raízes de Raquel Trindade (2021) e Festival Afropunk Bahia (2021). Também foram premiadas no Festival Afro Unidad, em Los Angeles, e contempladas pela Lei Paulo Gustavo para a produção de seu primeiro videoclipe autoral, em 2024. ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE PRUDENTE, SEUS DISTRITOS E REGIÃO

https://chat.whatsapp.com/GwTTfxEX1rJ5MHqP4mwTpV



ATIVIDADES MANUAIS E LÚDICAS

Também no sábado, às 14h30, ocorre o Ateliê Laboratório Têxtil, com a técnica do mês, “Fuxico”, ministrada pela costureira Cida Santos. A atividade propõe práticas têxteis, artísticas e coletivas que valorizam saberes ancestrais, o fazer manual e a autonomia criativa.

A cada mês, uma nova prática é trabalhada, com materiais e suporte disponíveis para os participantes desenvolverem seus projetos. A atividade ocorre com retirada de senhas 30 minutos antes da oficina.

Oficina Brincúbico, com o Coletivo Unsquepensa. A proposta é montar personagens com kits inspirados em almanaques e revistas, criando um “toyart” de papel com base no modelo “brincúbico monstruoso”. A atividade retorna no domingo, às 16h, com a mesma proposta. Também é gratuita, com entrega de senhas 30 minutos antes. No mesmo horário, o público pode participar da, com o Coletivo Unsquepensa. A proposta é montar personagens com kits inspirados em almanaques e revistas, criando um “toyart” de papel com base no modelo “brincúbico monstruoso”. A atividade retorna no domingo, às 16h, com a mesma proposta. Também é gratuita, com entrega de senhas 30 minutos antes. ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE PRUDENTE, SEUS DISTRITOS E REGIÃO

https://chat.whatsapp.com/GwTTfxEX1rJ5MHqP4mwTpV



DOMINGO

No domingo, a fantasia toma conta da Área de Convivência com o espetáculo infantil Bambolhas, da Cia “Mópurus de Dança”, que une dança, música e contação de histórias. A narrativa brinca com o universo das “histórias de pescador” e aborda, de forma lúdica, temas como sentimentos, mudanças e amizade.