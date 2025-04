FLÓRIDA: AUTO POSTO SÃO JOSÉ sorteará tanque cheio na promoção Dia das Mães

O Auto Posto São José de Flórida Paulista está realizando um sorteio especial em comemoração ao Dia das Mães. A promoção oferece a chance de ganhar um tanque cheio de etanol ou gasolina, um prêmio perfeito para presentear as mães.

Para concorrer ao prêmio, os clientes devem abastecer seus veículos no Auto Posto São José. A cada abastecimento, o cliente recebe cupons para participar do sorteio. Quanto mais abastecer, maiores as chances de ganhar.

O prêmio é um tanque cheio de combustível, podendo ser etanol ou gasolina, de acordo com a preferência do ganhador.

O sorteio será realizado no dia 13 de maio. A data coincide com a proximidade do Dia das Mães, tornando o prêmio ainda mais especial.

Por Redação

