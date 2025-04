FLÓRIDA: Deputada Leticia Aguiar confirma liberação de verba de R$ 100 mil para a Santa Casa

Em uma conquista importante para a área da saúde do município, a deputada estadual Leticia Aguiar confirmou a liberação de uma verba no valor de R$ 100 mil destinada à Santa Casa de Misericórdia de Flórida Paulista. A confirmação foi feita durante encontro realizado na capital paulista com a presença do vereador Wellington Ghidini, o “Boi”, e do ex-vereador Thiago Tripinha.

A confirmação da verba representa um avanço significativo para o hospital, que é referência no atendimento à população local. O recurso, que já havia sido sinalizado anteriormente pelo assessor regional da deputada, Emerson Benitez, agora está oficialmente liberado e deverá contribuir para o fortalecimento dos serviços de saúde prestados pela Santa Casa.

Durante a reunião, realizada no contexto de um encontro de lideranças políticas na capital paulista, o vereador Boi e o ex-vereador Thiago Tripinha também apresentaram um novo pedido à parlamentar: a solicitação de uma emenda no valor de R$ 150 mil para a aquisição de medicamentos destinados à rede municipal de saúde de Flórida Paulista.

Ambos destacaram a importância do apoio parlamentar para o desenvolvimento do setor de saúde no município. “Agradecemos à deputada Leticia Aguiar pela atenção com nossa cidade e pelo compromisso com a população de Flórida Paulista. Também reconhecemos o empenho do assessor Emerson Benitez, que tem sido um elo fundamental entre nosso município e o gabinete da deputada”, afirmou o vereador Boi e Thiago Tripinha.

A liberação dos recursos reforça a parceria entre lideranças locais e a deputada estadual, demonstrando que o diálogo e a articulação política seguem sendo instrumentos essenciais para garantir melhorias concretas para a população.

Na foto oficial do encontro, está o vereador Boi, o ex-vereador Thiago Tripinha, a deputada Leticia Aguiar e o assessor Emerson Benitez, celebrando a conquista e alinhando futuras ações em benefício de Flórida Paulista.

Por Redação

