LUCÉLIA: Vereador Fonteine Tazinazzo conquista veículo para a Assistência Social de Lucélia

O vereador Fonteine Tazinazzo garantiu a liberação de um veículo destinado à Secretaria de Assistência Social, reforçando o apoio às ações voltadas às famílias em situação de vulnerabilidade.

A oficialização da conquista do veículo aconteceu na semana passada, na Assembleia Legislativa, em São Paulo, através do deputado estadual Ricardo Madalena, responsável pela destinação do recurso.

O veículo é fruto da articulação direta do vereador junto ao parlamentar, que tem sido um aliado constante do município.

“Sou muito grato ao deputado Ricardo Madalena pelo apoio constante ao nosso município. Esse veículo vai reforçar o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade e é uma grande vitória para a nossa cidade”, afirmou o vereador Fonteine.

O parlamentar municipal também destacou a importância da parceria com a prefeita Tati Guilhermino, ressaltando que a união entre os poderes tem gerado resultados concretos. “Seguimos somando esforços entre Legislativo e Executivo para garantir melhorias reais para os lucelienses”, finalizou Fonteine.

