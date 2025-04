PACAEMBU: Vereador propõe instalação de câmeras em escolas e creches para reforçar segurança

Com o objetivo de promover mais segurança e tranquilidade no ambiente escolar, o vereador Danilo Alcides Santos Cruz apresentou a Indicação nº 60/2025, que propõe a instalação de câmeras de monitoramento em todas as salas de aula e demais repartições das escolas e creches municipais de Pacaembu.

A proposta destaca a importância dos sistemas de vigilância para a prevenção de ilícitos, o registro de ocorrências e a atuação rápida em emergências. “Câmeras nas escolas são fundamentais para garantir a segurança de alunos, professores e funcionários. Elas ajudam a evitar incidentes e a criar um ambiente mais saudável e propício ao aprendizado”, defendeu o vereador.

Além da segurança física, Danilo também ressaltou que a medida pode contribuir significativamente no combate ao bullying, inibindo comportamentos inadequados e prevenindo atos de vandalismo e acessos não autorizados. “As imagens captadas poderão servir como provas importantes na resolução de conflitos e esclarecimento de eventos dentro do ambiente escolar”, completou.

A indicação foi apresentada na última sessão e encaminhada ao Executivo Municipal. Caso seja atendida, a medida será implementada em todas as unidades escolares sob responsabilidade do município, reforçando o compromisso da administração pública com a proteção e o bem-estar da comunidade escolar.

Por Redação

