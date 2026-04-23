PRACINHA: Sepultado o corpo de homem morto pela própria esposa

“Tilanga” era muito querido pelos amigos, inclusive os do futebol

Sob forte comoção, foi sepultado nesta quinta-feira (23), no Cemitério Municipal de Pracinha, o corpo de José Carlos Gomes Meira, de 46 anos, conhecido carinhosamente como “Tilanga”.

Familiares e amigos se reuniram no Velório Municipal para prestar as últimas homenagens.

Bastante conhecido na cidade, “Tilanga” era descrito como uma pessoa simples, querida e muito presente entre amigos, especialmente no meio esportivo, onde mantinha forte ligação com o futebol.

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS

https://chat.whatsapp.com/FBTVMS67xkwGMN3SJR2WRB

O velório teve início às 11h30 e o sepultamento ocorreu às 17h30, reunindo pessoas próximas e membros da comunidade, que foram dar o último adeus.

CASO SEGUE EM INVESTIGAÇÃO

A morte de José Carlos está relacionada a uma ocorrência registrada na noite de terça-feira (21), inicialmente tratada como tentativa de homicídio.



De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a vítima foi encontrada gravemente ferida após um episódio envolvendo sua esposa. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na noite de quarta-feira (22).

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS

https://chat.whatsapp.com/FBTVMS67xkwGMN3SJR2WRB

A suspeita foi localizada posteriormente e apresentada à autoridade policial, mas foi solta após audiência de custódia.

O caso, que inicialmente era tratado como tentativa de homicídio, deve ser reclassificado para homicídio consumado, sendo ainda determinada a prisão da mulher.

A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias do ocorrido.

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS

https://chat.whatsapp.com/FBTVMS67xkwGMN3SJR2WRB

