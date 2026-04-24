SALMOURÃO: Realizado o segundo encontro do Projeto de Ciclismo através de parceria entre Polícia Militar e Prefeitura

A Polícia Militar, em parceria com a Prefeitura Municipal de Salmourão e com o apoio do Rotary Club Califórnia, realizou no sábado (18/04) o segundo encontro do Projeto de Ciclismo, promovendo aprendizado e integração entre as crianças.



A ação contou com o Corpo de Bombeiros de Osvaldo Cruz, representado pela Sargento Trevisan, Soldado Néspoli e Cabo Amaral, que conduziram atividades educativas.

Também esteve presente a Comandante do 2º GP de Salmourão, Sargento PM Larissa Leal, além dos policiais da Escola Mirim Califórnia: Cabo PM Marcelo, Soldado PM Rigo e Cabo PM Rosemeire.

Representando o município, participou o secretário de Esporte e Turismo, Everton Macedo, reforçando o apoio da administração municipal.

As crianças aprenderam noções de pronto-socorrismo, manutenção básica de bicicletas e conheceram equipamentos dos bombeiros.

Receberam bolsinha, garrafinha, café da manhã e lanche, realizaram passeio pelas ruas da cidade e receberam informativos sobre o uso correto das bicicletas, reforçando a segurança no trânsito.

Ao final, aconteceu o tradicional “banho dos bombeiros” na Praça da Bandeira, onde crianças, policiais e participantes se refrescaram em um momento de alegria.

A atividade encerrou com grande entusiasmo dos participantes.

PRÓXIMO ENCONTRO

No sábado (25/04), o projeto contará com o Rotary Club Califórnia de Osvaldo Cruz e atividades de higiene bucal com a Doutora Natália Martins.

O projeto segue promovendo esporte, educação e cidadania às crianças de Salmourão.

Ass. de Comunicação

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