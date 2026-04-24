MARIÁPOLIS: Membros da ASAUM concedem entrevista e destacam trabalho de astronomia

O fundador da Associação de Astronomia Unificada de Mariápolis (ASAUM), Sigmar Dantas, e o vice-presidente Vitor Filgueira concederam entrevista à TV Folha Regional, onde falaram sobre a atuação da entidade e a importância da astronomia na região.

A ASAUM tem se destacado por ser a única associação de astronomia localizada no Oeste Paulista, desenvolvendo atividades voltadas à educação e à divulgação científica. Durante a entrevista, os representantes explicaram como surgiu a ideia de criar a associação e o crescimento do projeto ao longo dos anos.

Segundo eles, a entidade realiza diversos trabalhos educativos, com foco em levar conhecimento sobre o universo para a população, especialmente estudantes. Entre as ações estão observações astronômicas, eventos e atividades práticas que despertam o interesse pela ciência.

A associação também conta com equipamentos próprios para observação do céu, permitindo que o público tenha contato direto com planetas, estrelas e outros fenômenos astronômicos.

Outro ponto abordado foi a participação da comunidade. De acordo com os diretores, qualquer pessoa pode se envolver com a ASAUM, seja participando das atividades ou se tornando membro. As visitas e observações podem ser agendadas, facilitando o acesso da população ao projeto.

Ao final, Sigmar Dantas e Vitor Filgueira reforçaram o convite para que a população conheça a ASAUM e participe das ações promovidas pela entidade, incentivando o interesse pela astronomia e pela ciência na região.

A entrevista completa pode ser assistida nas redes sociais da Folha Regional (Facebook e Instagram).

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