LUCÉLIA: Vacinação Antirrábica é realizada no Estádio Municipal na Vila Cayres

No domingo (26), a Prefeitura de Lucélia realizou mais uma etapa da campanha de vacinação antirrábica gratuita, destinada a cães e gatos a partir de quatro meses de idade. A ação aconteceu no Estádio Municipal, localizado na Vila Cayres, das 8h às 12h, e mobilizou moradores que buscaram garantir a imunização de seus animais de estimação.

A iniciativa integra um conjunto de medidas voltadas à prevenção da raiva, uma doença grave, com alto índice de letalidade e que pode ser transmitida aos seres humanos. De acordo com o setor de zoonoses do município, a vacinação é uma ferramenta essencial não apenas para proteger os animais, mas também para preservar a saúde pública e evitar possíveis casos da doença na cidade.

Durante a ação, a equipe responsável orientou os tutores sobre os cuidados necessários no transporte dos pets, reforçando a importância do uso de coleiras, guias ou caixas apropriadas. A medida visa garantir segurança tanto para os animais quanto para os profissionais envolvidos, além de contribuir para um atendimento mais organizado e ágil.

Com o slogan “A prevenção começa com você”, a campanha tem caráter educativo e busca conscientizar a população sobre a responsabilidade dos tutores na proteção de seus animais. A Prefeitura destaca que manter a vacinação em dia é fundamental para evitar a disseminação da doença e proteger toda a comunidade.

A campanha já passou por outros pontos do município e deve continuar em novas localidades nas próximas semanas. A expectativa é ampliar a cobertura vacinal e alcançar o maior número possível de animais, fortalecendo as ações de saúde preventiva em Lucélia.

O setor de zoonoes municipal reforça o convite para que todos os moradores participem das próximas etapas, contribuindo para uma cidade mais segura e livre da raiva.

.