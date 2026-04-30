PACAEMBU: Moradora denuncia falta de acessibilidade no Paço Municipal e cobra providências do poder público

A reportagem do site e jornal Folha Regional NET recebeu a reclamação de uma moradora de Pacaembu que enfrentou dificuldades para acessar o prédio do Paço Municipal. O caso reacende um debate antigo na cidade: a ausência de estrutura adequada de acessibilidade em um dos principais prédios públicos do município.

De acordo com o relato de um acompanhante da moradora, ela não conseguiu entrar no local devido às escadas existentes na entrada, que dificultam a locomoção de pessoas com mobilidade reduzida. A situação, segundo ele, gerou indignação, principalmente pelo fato de o próprio poder público exigir que estabelecimentos comerciais e outros espaços garantam acessibilidade, enquanto a sede da Prefeitura não oferece as mesmas condições.

A moradora questiona a falta de coerência e reforça que o problema não é recente. Segundo ela, a ausência de acessibilidade no prédio já vem sendo alvo de questionamentos há anos, sem que medidas efetivas tenham sido adotadas por diferentes gestões municipais.

O tema inclusive já foi alvo no legislativo municipal. Em novembro do ano passado, o vereador Nelson Pereira Costa (Nelsinho), apresentou uma Indicação na Câmara Municipal solicitando que a Administração tomasse providências para a construção de uma rampa de acesso ao Paço Municipal. Na ocasião, o parlamentar destacou a urgência da demanda, ressaltando que idosos e pessoas com deficiência enfrentam dificuldades para subir as escadas de acesso ao prédio público.

Na justificativa, o vereador também citou a Lei Federal nº 10.098/2000, que estabelece normas e critérios para a promoção da acessibilidade, garantindo a eliminação de barreiras em espaços públicos, edificações e meios de transporte e comunicação.

Outro ponto que reforça a cobrança é o fato de que o prédio da Câmara Municipal passou recentemente por adequações para atender às exigências de acessibilidade — uma demanda antiga que, após anos de reivindicação, acabou sendo solucionada. No entanto, a Prefeitura de Pacaembu ainda não apresentou medidas concretas para resolver o problema em sua própria sede.

Diante da situação, moradores cobram uma resposta do Executivo e a adoção de providências urgentes para garantir o direito de acesso a todos os cidadãos, especialmente aqueles com mobilidade reduzida.

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