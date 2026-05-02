Homem ateia fogo em casa e é socorrido com ferimentos em Lucélia

Um caso de incêndio em residência foi registrado na manhã deste sábado (2), no bairro Monte Alto, em Lucélia.
De acordo com o boletim de ocorrência, o fato aconteceu por volta das 7h30, em uma casa localizada na Rua Antônio Peloso.
Segundo informações da Polícia Militar, um homem teria ateado fogo no próprio imóvel. Ele sofreu ferimentos e foi socorrido, sendo encaminhado para a Santa Casa, onde recebeu atendimento médico.
Ainda conforme o registro, o caso foi apresentado à Polícia Civil, que solicitou perícia técnica no local para apurar as circunstâncias do incêndio.
O caso segue em investigação. (Por: Redação)