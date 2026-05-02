Homem morre em grave acidente no centro de Rinópolis

Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã deste sábado (02) no município de Rinópolis, envolvendo um carro e uma motocicleta.

A colisão ocorreu na Rua Luiz Wolf e mobilizou equipes de resgate. O motociclista, identificado como Valdir Rodrigues de Oliveira, de 58 anos, foi socorrido pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros de Osvaldo Cruz e encaminhado ao Pronto Socorro de Rinópolis.

Apesar dos esforços das equipes de atendimento, a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A ocorrência segue em andamento e está sendo apresentada na Central de Polícia Judiciária de Tupã, que irá apurar as circunstâncias do acidente.