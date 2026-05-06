LUCÉLIA: Com realização da Igreja Amor e Cuidado, corrida solidária está com inscrições abertas

A cidade de Lucélia se prepara para receber, no dia 17 de maio (domingo), uma corrida de rua com proposta esportiva e solidária, em percurso de 5 km. A largada às 8h e a chegada ocorrerão em frente à Igreja Amor e Cuidado, responsável pela organização do evento. As inscrições estão abertas até o dia 12 de maio, às 23h59, e devem ser feitas de forma online pelo site oficial. A recomendação é que os interessados garantam participação dentro do prazo estabelecido.

A prova contará com supervisão técnica da Federação Paulista de Atletismo, garantindo organização e segurança aos participantes. A entrega dos kits será realizada no dia 16 de maio, das 15h às 19h, e no próprio dia do evento, das 6h às 7h30, no mesmo local da largada, à Via Marginal Amadeu Demisck, 262 (região da Via de Acesso). A organização recomenda que os atletas cheguem com antecedência.

Além de incentivar a prática esportiva, o evento também terá caráter solidário. No ato da inscrição, cada participante deverá contribuir com 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado a instituições assistenciais do município.

O percurso de 5 km tem trajeto urbano. Já a premiação contemplará os cinco primeiros colocados de cada categoria, organizadas por faixa etária em intervalos de cinco anos. Também haverá reconhecimento especial para os vencedores gerais nas categorias masculina e feminina, além de sorteio de brindes entre os inscritos.

A iniciativa nasce com a proposta de se consolidar no calendário do município, unindo esporte, fé e ação social. A organização também prevê a realização de novas atividades ao longo do ano, envolvendo práticas esportivas, evangelismo e ações voltadas à comunidade.

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