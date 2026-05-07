Veículo colide contra dispositivo de radar na Avenida Raimundo Maiolini, em Presidente Prudente

Um carro colidiu contra um dispositivo de radar de controle de velocidade na manhã desta quinta-feira (7) na Avenida Raimundo Maiolini, na rotatória do Jardim Brasil Novo, no sentido do Conjunto Habitacional João Domingos Netto, em Presidente Prudente.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista foi socorrido após ficar preso nas ferragens.
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O carro ficou imobilizado no canteiro central da avenida e o poste do radar foi derrubado pelo impacto da colisão.
Os motivos do acidente ainda estão sendo investigados.
Uma parte da pista foi interditada para atendimento da ocorrência.
A Defesa Civil, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Cooperação em Segurança Pública (Semob) e a Polícia Científica também foram acionadas. (Por: Ifronteira – Foto: Isabela Gomes/TV Fronteira)
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