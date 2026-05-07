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quinta-feira, maio 7
PRESIDENTE PRUDENTE

Veículo colide contra dispositivo de radar na Avenida Raimundo Maiolini, em Presidente Prudente

folharegional

Um carro colidiu contra um dispositivo de radar de controle de velocidade na manhã desta quinta-feira (7) na Avenida Raimundo Maiolini, na rotatória do Jardim Brasil Novo, no sentido do Conjunto Habitacional João Domingos Netto, em Presidente Prudente. 

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista foi socorrido após ficar preso nas ferragens.

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O carro ficou imobilizado no canteiro central da avenida e o poste do radar foi derrubado pelo impacto da colisão.
Os motivos do acidente ainda estão sendo investigados.

Uma parte da pista foi interditada para atendimento da ocorrência.

A Defesa Civil, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Cooperação em Segurança Pública (Semob) e a Polícia Científica também foram acionadas. (Por: Ifronteira –  Foto: Isabela Gomes/TV Fronteira)

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