Veículo colide contra dispositivo de radar na Avenida Raimundo Maiolini, em Presidente Prudente

Um carro colidiu contra um dispositivo de radar de controle de velocidade na manhã desta quinta-feira (7) na Avenida Raimundo Maiolini, na rotatória do Jardim Brasil Novo, no sentido do Conjunto Habitacional João Domingos Netto, em Presidente Prudente.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista foi socorrido após ficar preso nas ferragens.

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE PRESIDENTE PRUDENTE, SEUS DISTRITOS E REGIÃO

https://chat.whatsapp.com/GwTTfxEX1rJ5MHqP4mwTpV



O carro ficou imobilizado no canteiro central da avenida e o poste do radar foi derrubado pelo impacto da colisão.

Os motivos do acidente ainda estão sendo investigados.

Uma parte da pista foi interditada para atendimento da ocorrência.

A Defesa Civil, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Cooperação em Segurança Pública (Semob) e a Polícia Científica também foram acionadas. (Por: Ifronteira – Foto: Isabela Gomes/TV Fronteira)

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE PRESIDENTE PRUDENTE, SEUS DISTRITOS E REGIÃO

https://chat.whatsapp.com/GwTTfxEX1rJ5MHqP4mwTpV

