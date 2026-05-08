Delegado aposentado é preso após polícia encontrar armas irregulares durante busca em sua casa

No entanto, segundo a Polícia Civil, o mandado não tem relação com a apuração por violência doméstica. O teor do inquérito que motivou a medida está sob sigilo para não prejudicar o andamento das investigações. Segundo informou a corporação, durante a ação, duas armas de fogo do tipo revólver, calibre .38, foram loca

Diante da situação, o investigado foi preso em flagrante pelos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e receptação.