Homem é preso com mais de 300 quilos de maconha em Pacaembu

Uma grande apreensão de drogas foi registrada na tarde desta quinta-feira (7), em Pacaembu, durante uma ação conjunta do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) da Polícia Militar Rodoviária e da Ficco/SP. O caso chamou atenção não apenas pela enorme quantidade de entorpecentes, mas também pela tentativa inusitada de fuga do motorista, que disse à namorada que iria ao banheiro e desapareceu no meio do mato.

A ocorrência aconteceu na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), na altura do km 620,5. Durante a “Operação Impacto/Divisa”, os policiais visualizaram um Toyota Etios trafegando em sentido contrário e decidiram realizar a abordagem.

Quando a equipe retornou, encontrou o carro parado no acostamento apenas com a passageira. Segundo ela, o namorado havia dito que precisava fazer necessidades pessoais e entrou em uma área de mata às margens da rodovia, sumindo logo em seguida.

Ainda conforme relato da mulher, durante a viagem o rapaz confessou que o carro estava carregado com drogas e que faria a entrega em São Paulo. Pelo transporte, receberia R$ 10 mil, valor que seria usado para pagar a viagem do casal ao litoral paulista.



Durante vistoria no veículo, os policiais encontraram uma enorme quantidade de maconha no porta-malas: eram 12 fardos contendo 358 tijolos da droga, totalizando 308,480 quilos de maconha.

Além da droga, os policiais descobriram que o veículo utilizava placas falsas. Após verificação, foi constatado que o carro era produto de roubo registrado em Ponta Porã (MS), em 2021.

Com apoio do policiamento da cidade, buscas foram realizadas pela mata e região próxima, mas inicialmente o suspeito não foi localizado.



Horas depois, por volta das 21h25, o traficante acabou capturado em um posto de combustíveis, às margens da SP-294, em Pacaembu. Segundo a polícia, ele estava pedindo carona para voltar a Campo Grande (MS). A chave do veículo roubado foi encontrada no bolso dele.

O motorista, de 20 anos, e a passageira, de 23, foram levados para a Delegacia da Polícia Civil de Adamantina, onde permaneceram presos à disposição da Justiça pelos crimes de tráfico de drogas e receptação.