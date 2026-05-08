Fundec é parceira da ACE Dracena na Campanha Amor Sempre Presente 2026

A participação da Fundec na promoção Amor Sempre Presente 2026 reforça o compromisso institucional da Fundação com iniciativas que valorizam Dracena e região. A ação é realizada pela ACE Dracena e conta com a correalização da Fundec.
A campanha movimenta o comércio local até o dia 11 de agosto e terá sorteios ao vivo nos dias 29 de maio e 13 de agosto, pelas redes sociais da ACE Dracena, no perfil @acedracena .
Na Fundec, os cupons destinados à instituição foram organizados para distribuição entre os alunos das unidades educacionais mantidas: Unifadra, CEP/UME, Colégio Anglo-CID e Colégio Maxi, ampliando o alcance da campanha.
A promoção prevê mais de R$ 30 mil em prêmios, incluindo três motos elétricas NXT, modelo Gataka, três prêmios de R$ 1.000,00 via PIX e premiação de R$ 500,00 via PIX para os vendedores dos cupons contemplados com as motos. (Por: Assessoria)