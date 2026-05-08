Fundec é parceira da ACE Dracena na Campanha Amor Sempre Presente 2026

A participação da Fundec na promoção Amor Sempre Presente 2026 reforça o compromisso institucional da Fundação com iniciativas que valorizam Dracena e região. A ação é realizada pela ACE Dracena e conta com a correalização da Fundec.

A campanha movimenta o comércio local até o dia 11 de agosto e terá sorteios ao vivo nos dias 29 de maio e 13 de agosto, pelas redes sociais da ACE Dracena, no perfil @acedracena .

Na Fundec, os cupons destinados à instituição foram organizados para distribuição entre os alunos das unidades educacionais mantidas: Unifadra, CEP/UME, Colégio Anglo-CID e Colégio Maxi, ampliando o alcance da campanha.