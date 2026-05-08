FLÓRIDA: ELÉTRICA AVENIDA – a loja completa em elétrica, hidráulica e ferramentas

Com anos de atuação no comércio de Flórida Paulista, a Elétrica Avenida se consolidou como uma referência em produtos elétricos, hidráulicos e ferramentas. Sob a direção de Tatá, a loja é reconhecida não apenas pela variedade e qualidade dos itens oferecidos, mas também pelo atendimento diferenciado, sempre com foco total nas necessidades do cliente.

Localizada na avenida São Paulo, 356, a Elétrica Avenida atende desde pequenos reparos residenciais até grandes demandas do setor industrial e da construção civil, oferecendo soluções completas e confiáveis.

O diferencial da loja está no comprometimento com a satisfação do cliente, unindo preço justo, produtos de procedência e orientação técnica no momento da compra. Tudo isso faz da Elétrica Avenida uma escolha certa para quem busca eficiência e confiança no setor.

Seja para renovar a instalação elétrica da sua casa, cuidar do encanamento ou adquirir aquela ferramenta essencial para o seu dia a dia, a Elétrica Avenida está pronta para atender com excelência e tradição.

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