LUCÉLIA: JP AGRÍCOLA oferece serviços completos do plantio à colheita na região

A JP Agrícola, sob direção de João Paulo Mackert, vem se destacando na prestação de serviços agrícolas com atendimento em toda a região. A empresa atua com foco em qualidade e acompanhamento completo das lavouras, desde o início do plantio até o momento da colheita.

Entre os serviços oferecidos estão a reforma de pastagem, tratos culturais em diferentes tipos de culturas e também trabalhos de correção de erosão no solo, fundamentais para manter a produtividade e preservar a área agrícola. Com experiência no campo, a JP Agrícola busca atender cada cliente de forma personalizada, de acordo com a necessidade de cada propriedade.

Outro diferencial é o acompanhamento técnico durante todas as etapas da lavoura, garantindo mais segurança e melhores resultados para o produtor rural, além de oferecer praticidade e eficiência, reunindo diversos serviços em um só lugar.

A JP Agrícola atende toda a região e está disponível para orçamentos e informações pelo telefone (18) 99785-3989.

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