Duas mulheres são presas em flagrante por furto de celular em Flórida Paulista

Duas mulheres foram presas em flagrante por furto na tarde desta quinta-feira-feira (7), em Flórida Paulista. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar na Vila Monteiro.

De acordo com informações da PM, a vítima, um homem de 73 anos, relatou ter sido vítima de furto praticado por duas mulheres.

Com base nas informações recebidas, os policiais militares seguiram até a residência de uma das suspeitas. Durante contato com acabou confessando o crime e entregando o aparelho celular furtado, um Samsung Galaxy A04E.

Diante dos fatos, as duas mulheres, de 39 e 28 anos, receberam voz de prisão em flagrante e foram conduzidas ao Plantão Policial.



Após tomar conhecimento da ocorrência, o delegado Dr. Hilton Teste Renz ratificou a prisão em flagrante das suspeitas, que permaneceram à disposição da Justiça.

O aparelho celular foi apreendido e devolvido à vítima. (Por: Redação)



