Emprega Prudente tem mais de 150 vagas disponíveis para essa semana

A semana começou com 156 novas oportunidades no Emprega Prudente, programa da Prefeitura de Presidente Prudente, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedepp).

As oportunidades contemplam diferentes áreas e níveis de escolaridade. Todos os cargos podem ser consultados no Mural de Vagas, disponível no site www.prudentedigital.com.br, plataforma que substituiu o antigo sistema do Balcão de Empregos.

Mais informações sobre o funcionamento do sistema podem ser obtidas diretamente no Atende Prudente, pelo telefone (18) 3399-1100.

Confira todas as vagas:

Televendas (5)

Motorista Truck (2)

Operador(a) de Empilhadeira (1)

Motorista Toco (1)

Cozinheiro(a) (4)

Auxiliar de Produção (26)

Supervisor(a) de Vendas (1)

1° Emprego (7) → 6 Atendente (estágio), 1 Vendedor

Consultor(a) de Vendas (3)

Manutenção Industrial (1)

Chapeiro(a) (1)

Atendente (3)

Auxiliar de Cozinha (5)

Secretário(a) (1)

Eletricista Industrial (1)

Arrumador(a) (10)

Auxiliar de Campo (1) → Técnico de coleta de laboratório

Fiscal de Prevenção de Perdas (2)

Repositor(a) (2)

Operador(a) de Caixa (1)

Conferente (12)

Auxiliar de Serralheria (2)

Monitoramento de Segurança (2) → Portaria Remota

Enfermeiro(a) (1)

Produção de Couro (2) → Fuloneiro recurtidor

Mecânico(a) (1)

Trocador de óleo (1)

Auxiliar de Limpeza (2)

Estoquista (2)

Auxiliar de Logística (1)

Vendedor Interno (18) → 17 vagas PCD

Líder de equipe (1) → Auxiliar Administrativo de Condomínio

Mecânico de Refrigeração (1)

Oficial de Manutenção Predial (2)

Recepcionista (1)

Açougueiro(a) (1)

Auxiliar Geral (1)

Ajudante de Motorista (1)

Operador de Retroescavadeira (2)

Motorista Entregador(a) (4) → Carro Utilitário

Soldador (Solda MIG) (1)

Torneiro(a) Mecânico(a) (1)

Designer Gráfico (1)

Auxiliar de Manutenção (3) → Limpeza e Recarga de Extintores

Serviços Gerais (2) → Limpeza e Recarga de Extintores

Auxiliar de Contabilidade (1)

Mecânico de Máquinas Agrícolas (2) → PCD

Auxiliar Administrativo (2)

Administração (1) → Logística

Assistente comercial (1) → Atendimento a clientes e fornecedores

Auxiliar de Departamento Pessoal (1)

Faturamento (2)

Cuidador(a) (1) → Adolescentes

Auxiliar Financeiro (1)

FOTO: divulgação – Secretaria de Comunicação (SECOM – PMPP)