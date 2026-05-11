Mulher é presa suspeita de atropelar e arrastar ex-namorada do marido por ciúmes no interior de SP

Uma mulher, de 26 anos, foi presa em Urupês (SP), suspeita de atropelar por ciúmes uma ex-namorada do marido, arrastando a vítima até ela desmaiar. A prisão ocorreu nesta quinta-feira (7). A mulher foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio.
Segundo a Polícia Civil, o atropelamento ocorreu em uma estrada de terra na área rural do município. A investigação indica que a suspeita descobriu conversas entre o marido e a ex-namorada, de 40 anos, e que ambos teriam marcado um encontro naquele local.
Ainda de acordo com a polícia, ao chegar à estrada, a mulher viu o marido e a ex conversando, em motocicletas diferentes. Conforme o boletim de ocorrência, a suspeita acelerou o carro e atingiu a moto da vítima, arrastando-a. Por causa do impacto, o automóvel capotou.