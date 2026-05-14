ADAMANTINA: Obras de pavimentação entre o Jardim Brasil e Parque Itamarati chegam à fase final

A Prefeitura de Adamantina, por meio das Secretarias Municipais de Planejamento e de Obras e Serviços, informa que as obras de pavimentação asfáltica da via que interliga a Rua Sergipe, no Jardim Brasil, à Rua Saldanha Marinho, no Parque Itamarati, chegaram à fase final dentro do cronograma estabelecido. A aplicação da camada asfáltica deve ser concluída nesta quinta-feira, 14 de maio. A Prefeitura de Adamantina, por meio das Secretarias Municipais de Planejamento e de Obras e Serviços, informa que as obras de pavimentação asfáltica da via que interliga a Rua Sergipe, no Jardim Brasil, à Rua Saldanha Marinho, no Parque Itamarati, chegaram à fase final dentro do cronograma estabelecido. A aplicação da camada asfáltica deve ser concluída nesta quinta-feira, 14 de maio. O andamento dos serviços foi acompanhado pelo prefeito José Carlos Martins Tiveron, pelo secretário municipal de Planejamento e Gabinete, Wilson Alcântara, pela diretora de Planejamento e Projetos Arquitetônicos, Rosemeire Gonçalves de Souza e pelo diretor do Departamento Municipal de Trânsito (DEMTRAN) Luiz Pereira. O próximo passo será a realização da pintura para a sinalização viária que deve ser executada nos próximos dias.

Depois de entregue a obra pela empresa o poder público fará ainda a construção de uma calçada para acessibilidade e segurança dos pedestres. Antes do início da execução da pavimentação, a Prefeitura já havia realizado a implantação da drenagem no local, com a instalação de galerias pluviais, garantindo a preparação adequada da infraestrutura urbana para receber a obra.

As equipes das Secretarias de Planejamento e de Obras e Serviços atuaram de forma integrada para garantir o andamento das atividades e a execução do projeto dentro dos padrões técnicos exigidos. Na sequência, foram executadas as etapas de construção de guias e sarjetas, além dos trabalhos de preparação do solo, sub-base e base, fundamentais para a aplicação do pavimento asfáltico em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente). O investimento total na obra é de R$ 440.374,36 e tem como objetivo melhorar as condições de mobilidade urbana, oferecendo mais segurança, acessibilidade e integração entre os bairros.

Os serviços tiveram início na primeira quinzena de março e são executados pela empresa Obras e Serviços Fator S/A, contratada pelo município por meio do Contrato nº 02/2026. A Ordem de Serviço nº 001/2026 foi emitida em 14 de janeiro de 2026, com vigência contratual de 24 meses. A Prefeitura de Adamantina reforça que o acompanhamento e a fiscalização da obra foram realizados permanentemente pela Secretaria Municipal de Planejamento, assegurando que todas as etapas fossem executadas com responsabilidade, qualidade técnica e atendimento ao interesse público. A Administração Municipal destaca ainda que a obra representa mais um importante investimento em infraestrutura urbana, promovendo melhorias na mobilidade, valorização dos bairros e mais qualidade de vida para a população.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA

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