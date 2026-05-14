MARIÁPOLIS: Prefeitura informa que carnês do IPTU 2026 já estão disponíveis para retirada

A Prefeitura de Mariápolis informou que os carnês do IPTU 2026 já estão disponíveis para retirada.

Os moradores devem comparecer ao setor de Tributação da Prefeitura para retirar o documento. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 17h.

A retirada deve ser feita na sede da Prefeitura, localizada na avenida Prefeito Bernardo Meneghetti, 800, no centro da cidade.

De acordo com a administração municipal, o pagamento do imposto poderá ser realizado em casas lotéricas ou na Caixa Econômica Federal.

Quem optar pelo pagamento em cota única terá desconto, com vencimento até o dia 29 de maio de 2026.

A Prefeitura orienta que os contribuintes façam a retirada com antecedência para evitar filas e garantir o pagamento dentro do prazo.