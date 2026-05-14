SALMOURÃO: Prefeitura intensifica manutenção da sinalização viária na cidade

A Prefeitura Municipal de Salmourão está realizando a manutenção da sinalização viária em diversas ruas da cidade, com destaque para a pintura das faixas de pedestres, garantindo mais organização e segurança no trânsito.

As ações contemplam, inclusive, vias que receberam recapeamento asfáltico na primeira etapa realizada neste ano, reforçando o compromisso da administração em manter a qualidade das melhorias executadas.

O trabalho integra o conjunto de medidas voltadas à segurança no trânsito, contribuindo diretamente para a proteção de motoristas e pedestres, além de promover mais visibilidade e orientação nas vias públicas.

A iniciativa também faz parte das primeiras ações do movimento Maio Amarelo no município, campanha que tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância de atitudes responsáveis no trânsito.

A administração da prefeita Sônia, ao lado da vice-prefeita Márcia, segue empenhada em investir em infraestrutura urbana e segurança, priorizando o bem-estar da população de Salmourão.

Por Assessoria de Comunicação

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