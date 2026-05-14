Instituto Adolpho Lutz confirma primeira morte por dengue em Dracena

A Secretaria Municipal de Saúde e Higiene Pública informou que foi confirmado nesta quinta-feira (14), pelo Instituto Adolpho Lutz, a primeira morte por dengue em Dracena. O caso, que era tratado anteriormente como suspeito e teve a confirmação após conclusão da investigação epidemiológica.

A vítima se trata de um homem, de 60 anos, que faleceu no dia 26 de abril.

Em 2026, a cidade contabilizou 581 casos positivos e 93 outros aguardam confirmação.

Por meio de uma nota, a Administração Municipal manifestou solidariedade aos amigos e familiares do morador.

Ainda no comunicado, o Poder Público reforçou que vem realizando ações de combate à dengue em todo o município, incluindo nebulização, circulação do carro do fumacê, mutirões de limpeza, fiscalização e eliminação de criadouros do mosquito transmissor.