Mulher está desaparecida em Panorama

Uma mulher de 29 anos está desaparecida há cerca de 12 dias em Panorama. O caso foi registrado pela Polícia Civil após familiares perderem contato com Thauny Mendes da Silva.

Segundo a avó da jovem, Thauny costumava sair de casa, mas sempre mantinha contato com a família. Desta vez, o celular não responde e nenhuma ligação foi feita desde o desaparecimento, aumentando a preocupação dos familiares.

A família informou ainda que a mulher faz acompanhamento no CAPS e enfrenta problemas de depressão e ansiedade. Um dos momentos mais difíceis tem sido para o filho de Thauny, um garotinho de 5 anos, que pergunta diariamente pela mãe.

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De acordo com o boletim de ocorrência, Thauny é dependente química e já teve outros episódios de desaparecimento. Em algumas ocasiões anteriores, ela retornou com ferimentos pelo corpo.

Familiares seguem realizando buscas por conta própria, mas até o momento ela não foi localizada. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

Informações que possam ajudar podem ser repassadas à Polícia Militar pelo telefone 190, à Polícia Civil de Panorama ou pelo WhatsApp da familiar Tiffany: (18) 99723-7424. (Por: Redação – Com informações do Panorama Notícias)

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