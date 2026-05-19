Colisão violenta na BR-376 deixa um morto e divide carro ao meio em MS

Um gravíssimo acidente de trânsito na manhã do último domingo chocou a região de Fátima do Sul, no Mato Grosso do Sul. A colisão, que aconteceu no quilômetro 16 da rodovia BR-376, no trecho que liga o município a Dourados, logo após o chamado Travessão do Guilherme, resultou na morte de uma pessoa e deixou outras feridas devido à violência do impacto entre dois veículos.

O acidente envolveu um Volkswagen Gol e uma picape Fiat Strada. A força da batida foi tão devastadora que o Gol acabou se partindo completamente ao meio, espalhando destroços pela pista. No interior do carro de passeio viajavam duas pessoas. Uma delas, identificada como Antônio Pacheco Júnior, de 47 anos, sofreu ferimentos incompatíveis com a vida e faleceu no próprio local, antes mesmo que os primeiros socorristas pudessem prestar qualquer atendimento. Detalhes oficiais sobre o quadro de saúde do segundo ocupante do Gol ainda não foram informados pelas equipes médicas.

Na picape Strada, os passageiros também precisaram de atendimento urgente. Um dos ocupantes foi resgatado em estado de choque, inconsciente e sem saber onde estava, sendo levado às pressas para o Hospital da SIAS. Uma terceira vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos e encaminhada diretamente ao pronto-socorro de Fátima do Sul. O tráfego na rodovia precisou ser controlado por policiais e equipes de resgate durante o atendimento, e o caso agora está sob os cuidados da perícia técnica, que vai investigar o que causou a batida.

Por Região Noroeste