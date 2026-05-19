Homem morre e outros três ficam feridos em colisão frontal entre veículos na SP-543

Um homem de 60 anos morreu e outras três pessoas ficaram gravemente feridas após uma colisão frontal registrada no início da tarde desta segunda-feira (18), na Rodovia Percy Waldir Semeghini (SP-543), em Fernandópolis (SP).
Segundo o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu próximo logo após o meio-dia, no km 556,8 da pista norte da rodovia.
Um veículo Monza seguia no sentido Ouroeste–Fernandópolis e, ao tentar uma ultrapassagem, colidiu frontalmente contra outro automóvel, que trafegava no sentido contrário.
Com o impacto da batida, o passageiro do banco da frente do Monza morreu no local. O motorista do veículo foi socorrido em estado grave, com hemorragia interna, para a Santa Casa de Fernandópolis.