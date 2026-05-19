Polícia investiga lavagem de dinheiro e cumpre mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao prefeito de Tupã

Em nota, a assessoria do prefeito afirmou que o homem preso atuou como intermediário entre a empresa e os clientes na venda de álbuns de fotografia e que, por isso, em 2023, o investigado recebeu três pagamentos via Pix da Reprise Formaturas.

O juiz Fábio José Vasconcelos deferiu os mandados com base em manifestação do Ministério Público e da Polícia Civil, determinando que as diligências fossem cumpridas de forma simultânea, coordenada e sigilosa.

Durante a operação, o celular do prefeito foi apreendido por cerca de duas horas para averiguação e, em seguida, devolvido.

O homem também teria feito intermediações para outras empresas que também serão ouvidas, ainda segundo a assessoria do prefeito.

O Ministério Público e a Polícia Civil informaram que não vão se manifestar sobre o caso, que corre em segredo de justiça.

O processo corre na 2ª Vara Criminal do Foro de Tupã e foi encaminhado ao Tribunal de Justiça de São Paulo por conta da prerrogativa de foro do prefeito.