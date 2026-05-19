JUNQUEIRÓPOLIS: Policia Civil promove palestras sobre bullying, ciberbullying e os perigos da internet em escola estadual

A Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCSP), por intermédio da Delegacia Seccional de Polícia de Dracena, está promovendo um ciclo de palestras educativas voltadas à prevenção do bullying, ciberbullying e aos perigos da internet para estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Prefº. Idene Rodrigues dos Santos, em Junqueirópolis.

A iniciativa atende à solicitação formalizada por meio de ofício encaminhado pela diretora da unidade escolar, Cristiane Mataruco, demonstrando a preocupação da instituição de ensino com a conscientização e a proteção dos alunos diante dos desafios e riscos presentes no ambiente digital e nas relações interpessoais no contexto escolar.

As palestras são ministradas pelo Agente Policial Reginaldo Rosa, da Polícia Civil do Estado de São Paulo, que desenvolve trabalho preventivo e educativo junto à comunidade escolar por meio de orientações voltadas à cidadania, segurança digital e prevenção de violências envolvendo crianças e adolescentes.

As atividades integram um trabalho preventivo e de orientação desenvolvido pela Polícia Civil, com foco na conscientização de adolescentes sobre os impactos das violências praticadas no ambiente escolar e virtual, além dos riscos relacionados ao uso inadequado das redes sociais e plataformas digitais.

A primeira palestra foi realizada na sexta-feira (15), reunindo estudantes, professores e equipe pedagógica. O segundo encontro está programado para a próxima sexta-feira (22), dando continuidade às ações educativas. Ao todo, aproximadamente 200 alunos participarão do ciclo de palestras.

Durante as apresentações, são abordados temas como respeito nas relações interpessoais, consequências emocionais e legais do bullying e do ciberbullying, exposição excessiva na internet, golpes virtuais, crimes digitais, compartilhamento indevido de imagens e informações pessoais, além da importância do uso consciente, seguro e responsável das tecnologias.

As palestras também destacam o papel da família, da escola e da sociedade na prevenção de comportamentos agressivos e no fortalecimento de uma cultura de respeito, empatia e responsabilidade entre os jovens.

Da Delegacia Seccional de Polícia de Dracena

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