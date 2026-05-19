Lançamento do 8º concurso do Café Arábica acontece nesta quarta-feira (20) em Adamantina

Adamantina sedia nesta quarta-feira (20), a partir das 9h na Biblioteca Municipal Jurema Citeli o lançamento do 8º Concurso do Café Arábica.

A iniciativa é uma realização da Associação dos Produtores Rurais de Pacaembu e Região (APRUP), Sebrae-SP e, ainda, da Prefeitura de Adamantina e conta com o apoio da Diretoria de Assistência Técnica Integral (CATI) e da Associação dos Municípios da Nova Alta Paulista (AMNAP).

Podem participar do concurso todo e qualquer cafeicultor que esteja produzindo café da espécie Arábica, em qualquer um dos 30 municípios da região da Nova Alta Paulista.

O concurso é uma das ações previstas no projeto de Indicação Geográfica – I.G. do Café da região. O objetivo é divulgar a qualidade dos cafés produzidos na Nova Alta Paulista, mostrando ao mercado consumidor que aqui também se produz cafés especiais.

Na edição de 2025, 59 produtores participaram do certame. Para este ano, a expectativa é que tenha um aumento de, pelo menos, 20% nesses números. O 8.º Concurso está programado para acontecer no próximo dia 25 de setembro, no município de Osvaldo Cruz, no Bairro Venda Branca.

As inscrições para participar do lançamento devem ser feitas no link: https://forms.cloud. microsoft/r/MscJiXnEcL