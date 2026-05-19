PACAEMBU: Vereador sugere realização de auditoria para verificar real situação da frota municipal

A Câmara Municipal de Pacaembu aprovou o Requerimento de Informação nº 22/2026, de autoria do vereador Donizete Ferreira de Brito, solicitando a realização de uma auditoria completa na frota de veículos pertencente à Prefeitura Municipal. O pedido foi encaminhado ao prefeito municipal e prevê acompanhamento da Controladoria Interna do Município ou setor equivalente, com posterior envio dos resultados ao Poder Legislativo.

Segundo o requerimento, a auditoria deverá abranger todos os veículos vinculados às secretarias municipais e incluir um levantamento patrimonial detalhado da frota, avaliação da situação física e operacional dos automóveis, análise das despesas com manutenção, além de auditoria no consumo de combustível. O documento também solicita o cruzamento de dados entre quilometragem, abastecimento e utilização dos veículos, bem como a verificação do controle operacional da frota e dos locais onde os veículos estão armazenados.

Na justificativa apresentada ao plenário, o vereador afirmou que o objetivo da medida é garantir transparência, eficiência e a correta gestão dos bens públicos municipais. De acordo com o parlamentar, moradores relataram a existência de veículos da municipalidade estacionados por longo período nas proximidades da caixa d’água central da cidade, aparentemente em condições precárias e com sinais de abandono.

Ainda conforme os relatos mencionados no documento, os veículos teriam sido posteriormente retirados do local e transferidos para outro espaço, fato que, segundo o vereador, reforça a necessidade de esclarecimentos sobre a real situação da frota municipal.

O requerimento também destaca preocupação com a saúde pública. Veículos abandonados ou sem manutenção adequada podem se tornar potenciais criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, aumentando os riscos à população.

Caso sejam constatadas irregularidades durante a auditoria, o vereador sugere que as informações possam ser encaminhadas aos órgãos de controle competentes, como o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e o Ministério Público do Estado de São Paulo, para adoção das providências cabíveis.

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