Dracena Tempersul Unifadra empata pela Liga Nacional Silver em jogo emocionante

Na noite desta terça feira (19) a cidade de Dracena recebeu o confronto entre o time da casa, Dracena Tempersul Unifadra, e a equipe paranaense do Chopinzinho, em partida válida pela 6ª rodada da Liga Nacional Silver, a segunda divisão da Liga Nacional de Futsal.

Já era esperado que esta partida seria cheia de emoções do começo ao fim, até porque as duas equipes estavam entre as 4 primeiras colocações no campeonato e uma derrota poderia mudar completamente a tabela.

O Dracena vinha de uma derrota fora de casa diante da equipe do São Lourenço, se tornando o primeiro resultado negativo da temporada e era um resultado que o técnico Edilson Leite não queria que sua equipe tivesse novamente.

A partida começou com tudo, já que o Dracena acertou o travessão logo nos primeiros segundos de jogo, mas depois disso o Chopinzinho conseguiu comandar mais a posse de bola, conseguindo abrir o placar na primeira etapa, permanecendo assim até o intervalo.

No segundo tempo o Dracena voltou melhor, criando mais oportunidades, tanto que faltando 9 minutos, após boa jogada individual o atleta Lukinhas empatou a partida. Infelizmente o Chopinzinho não se abalou, pois logo após a saída de bola marcou mais uma vez. Mas a partida não demorou para ter mais gols, logos após 2 minutos o atleta Gu Cardoso empata mais uma vez para o Dracena para encerrar a partida.

Após o empate o Dracena garantiu que permanecesse na segunda colocação na tabela, ainda sonhado em buscar uma vaga direta para as quartas de finais da competição, além de permanecer com a invencibilidade dentro do ginásio Alaor Ferrari.

Na próxima rodada a equipe da cidade milagre vai até o estado do Paraná para enfrentar a equipe do São Miguel, equipe que até o momento só venceu uma vez na competição, a partida está programada para acontecer na próxima quarta feira (27) a partir das 19 horas.

Por Geovane Capoia Massarotte – Foto: Kleber Pigozzi

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