FLÓRIDA: Programa Cidade Empreendedora do Sebrae será lançado no dia 25 de maio

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista, em parceria com o SEBRAE e a Associação Comercial do município, realizará no próximo dia 26 de maio o lançamento oficial do Programa Cidade Empreendedora, iniciativa voltada ao fortalecimento do desenvolvimento econômico local e ao incentivo ao empreendedorismo.

O evento será realizado às 19h, no Lions Clube de Flórida Paulista, e é direcionado a empresários, comerciantes, empreendedores e lideranças locais interessadas em conhecer novas oportunidades para impulsionar seus negócios e contribuir para o crescimento da cidade.

Segundo a Prefeitura, o Programa Cidade Empreendedora busca criar um ambiente mais favorável ao desenvolvimento das empresas, estimulando a inovação, a geração de empregos, a capacitação empresarial e a criação de políticas públicas voltadas ao fortalecimento da economia municipal.

A administração municipal destaca que a proposta é unir esforços entre poder público, entidades e setor produtivo para promover ações estratégicas capazes de transformar o ambiente de negócios de Flórida Paulista, tornando o município mais competitivo, moderno e preparado para novos investimentos.

Durante o lançamento, os participantes poderão conhecer as principais ações, oportunidades e soluções que serão desenvolvidas por meio do programa, além de entender como empresários e comerciantes poderão participar das iniciativas e projetos futuros.

A expectativa dos organizadores é reunir representantes de diversos segmentos econômicos do município, fortalecendo o diálogo entre empreendedores, lideranças e instituições parceiras em busca de um desenvolvimento sustentável e planejado para a cidade.

Os organizadores reforçam o convite para que toda a classe empresarial participe do encontro, considerado um importante passo para a construção de uma cidade mais empreendedora, inovadora e preparada para crescer.

As inscrições para participação podem ser realizadas por meio do formulário online disponibilizado pela organização. Link de inscrição: https://forms.cloud.microsoft/r/NS7Ns5Fur2

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