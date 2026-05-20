Espaço com santos gigantes às margens de rodovia no interior de SP é ampliado e ganha sete novas imagens religiosas

Novas sete imagens religiosas foram inauguradas no Caminho dos Devotos, que fica na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), entre Presidente Prudente (SP) e Regente Feijó (SP), na última sexta-feira (15).
Além disso, o espaço de fé que se tornou referência para visitantes de diversas partes do Brasil e do exterior foi ampliado.
A celebração contou com a presença do bispo diocesano Dom Benedito Gonçalves dos Santos, dos padres Carlos Eduardo Biral e Wilton José Milhorança, e do diácono Higor Eduardo.
Durante uma cerimônia marcada por oração e devoção, foram abençoadas as imagens de:
- Nossa Senhora das Graças;
- Nossa Senhora da Penha;
- Nossa Senhora da Piedade;
- São Rafael;
- Santo Antônio;
- São Miguel Arcanjo;
- São Sebastião.
Durante a bênção das novas imagens, fiéis também levaram objetos pessoais para receber uma graça especial.
História do Caminho dos Devotos
Criado pelo empresário Agesner Monteiro, o santuário nasceu em 2020 como forma de agradecimento pela recuperação do filho Ravi, que, aos cinco meses de idade, sofreu um traumatismo cranioencefálico grave após cair da cama.
Na época, o bebê precisou passar por uma cirurgia de emergência e permaneceu internado por 22 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
Segundo Agesner, os médicos alertaram para o risco de sequelas severas, mas a criança se recuperou completamente e, hoje, não apresenta nenhuma consequência do acidente.
Foi após esse episódio que o empresário decidiu transformar a fé da família em um espaço aberto ao público, destinado à oração, pedidos e agradecimentos.
Ao longo dos anos, o Caminho dos Devotos passou por sucessivas expansões e já reúne dezenas de esculturas religiosas com até 10 metros de altura, entre elas as de Jesus Cristo, Nossa Senhora Aparecida, São Charbel, Santo Expedito, São Bento e São Francisco de Assis.
Além das imagens, o local conta com uma capela inaugurada em dezembro de 2021, que permanece aberta 24 horas por dia.
O espaço oferece velas gratuitas, ambiente para oração e também pode ser utilizado, sem cobrança de taxa, para celebrações como casamentos e batizados mediante agendamento.
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