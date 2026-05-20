Osvaldo Cruz é a 3ª melhor cidade do Brasil em qualidade de vida, aponta ranking nacional

Osvaldo Cruz conquistou destaque nacional ao aparecer na terceira colocação entre as cidades brasileiras com melhor qualidade de vida em 2026, segundo ranking divulgado nesta quarta-feira (20) pelo Índice de Progresso Social (IPS Brasil).

O município alcançou 71,76 pontos e aparece entre os melhores desempenhos do país no levantamento que avaliou os 5.570 municípios brasileiros com base em indicadores sociais e ambientais.

A cidade ficou atrás apenas de Gavião Peixoto (SP), líder nacional com 73,10 pontos, e de Jundiaí (SP), que registrou 71,80 pontos.

O ranking ainda colocou Osvaldo Cruz à frente de cidades de grande porte e relevância nacional, como Curitiba (PR), Ribeirão Preto (SP), Maringá (PR) e Brasília (DF).

Reconhecimento nacional

O estudo é desenvolvido pelo instituto Imazon em parceria com outras organizações e utiliza 57 indicadores sociais e ambientais para medir qualidade de vida da população.

Diferentemente de levantamentos econômicos tradicionais, o IPS não considera apenas riqueza ou Produto Interno Bruto (PIB), mas avalia se os investimentos públicos e privados realmente se refletem em melhores condições de vida para os moradores.

Entre os fatores analisados estão:

– saúde

– educação

– moradia

– segurança

– acesso à informação

– saneamento

– inclusão social

– qualidade ambiental

– oportunidades

DESTAQUE REGIONAL

Além de ocupar a terceira colocação nacional, Osvaldo Cruz também se consolida como uma das cidades mais bem avaliadas do Oeste Paulista no ranking.

Outro município da Nova Alta Paulista que aparece entre os melhores desempenhos é Adamantina, na 13ª colocação nacional, com 70,97 pontos.

QUALIDADE DE VIDA ACIMA DA MÉDIA NACIONAL

A nota média do Brasil em 2026 foi de 63,40 pontos. Osvaldo Cruz superou a média nacional em mais de oito pontos.

Segundo o relatório, os municípios mais bem posicionados costumam apresentar desempenho equilibrado em áreas essenciais para a qualidade de vida da população.

O levantamento também mostrou que cidades das regiões Sul e Sudeste concentram a maior parte dos melhores resultados do país.

COMO FUNCIONA O IPS?

O Índice de Progresso Social (IPS Brasil) mede a qualidade de vida nos municípios brasileiros a partir de três grandes dimensões:

– Necessidades Humanas Básicas

– Fundamentos do Bem-Estar

– Oportunidades

As informações utilizadas no estudo são provenientes de bases públicas oficiais, como IBGE, DataSUS, Inep e MapBiomas.

Entre os municípios com pior desempenho no país aparecem cidades localizadas principalmente nas regiões Norte e Nordeste.

Com informações do G1 Presidente Prudente

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