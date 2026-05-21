FLÓRIDA: Atletas representam a cidade e conquistam destaque em corrida em Lucélia

Os atletas Lincoln Oliveira da Cruz e Ruan Fagundes Barbosa representaram Flórida Paulista na 1ª edição da Corrida Amor e Cuidado, realizada em Lucélia.
Na competição, Lincoln conquistou o 5º lugar na classificação geral, garantindo destaque entre os participantes da prova.
Já o atleta Ruan Fagundes Barbosa ficou com a 3ª colocação na categoria de 25 a 29 anos, também alcançando um bom resultado no evento esportivo.
A corrida reuniu atletas de diferentes cidades e promoveu incentivo ao esporte, saúde e qualidade de vida. Os resultados conquistados pelos corredores foram comemorados por amigos, familiares e apoiadores. (Por: Redação)