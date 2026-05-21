FLÓRIDA: Assembleia de Deus realiza 56º Congresso da UFADFLOR neste final de semana

A Assembleia de Deus Ministério do Belém, Campo de Flórida Paulista, promove nos dias 23 e 24 de maio o seu 56º Congresso da União Feminina (UFADFLOR). O evento, que é um dos mais tradicionais do calendário religioso da Nova Alta Paulista, terá como tema central “Vivo e Glorioso: O Rei Vem”.

A festividade, liderada pelo Pastor Presidente Márcio Xavier e pela Irmã Gesiane Xavier, espera atrair fiéis de toda a região para momentos de renovação espiritual e louvor. Segundo a organização, o objetivo vai além da celebração: busca oferecer um espaço de fortalecimento bíblico e preparação cristã.

Programação e Convidados

A abertura acontece no sábado (23), às 18h, com a participação da cantora Sumara Santos. No domingo (24), o encerramento ficará por conta da dupla Magno & Zaider. A ministração da Palavra nos dois dias de congresso será conduzida pelo Preletor Ademir Santos.

“Cremos que Deus tem algo poderoso para fazer em nós e através de nós nesses dias. É um convite aberto para todos que buscam um momento de paz e renovo”, destaca a diretoria da UFADFLOR.

Evento: 56º Congresso UFADFLOR

Data: 23 e 24 de maio (Sábado e Domingo)

Horário: 18h

Local: Rua Carlos Barato, 455 – Flórida Paulista/SP

Entrada: Gratuita e aberta ao público

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