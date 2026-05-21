Prefeitura de Adamantina promove capacitação para entidades sobre prestação de contas e transparência

A Prefeitura de Adamantina, por meio do Departamento de Convênios e com apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou na manhã desta quinta-feira (21), no auditório da Instituição Capaz, uma reunião de alinhamento da Prestação de Contas do Exercício 2025 no Sistema Audesp Fase V. O encontro teve como principal objetivo orientar representantes das entidades do município sobre os procedimentos necessários para prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, garantindo mais organização, transparência e segurança nos processos realizados pelas instituições.

Ao todo, representantes de 19 entidades participaram da capacitação e treinamento, momento que também serviu para esclarecimento de dúvidas e troca de informações entre os participantes e os profissionais responsáveis pelas orientações técnicas. Durante a reunião, foi apresentado novamente o manual técnico utilizado no sistema de gestão do terceiro setor, ferramenta desenvolvida especialmente para auxiliar no acompanhamento e na prestação de contas das parcerias firmadas entre o poder público e as entidades.

O material funciona em plataforma web, sem necessidade de instalação, permitindo acesso de forma prática e segura mediante login e permissões específicas. Os usuários da administração pública utilizam o mesmo acesso das demais aplicações web do município, enquanto os representantes das entidades acessam o sistema por meio do Portal do Cidadão, em área específica destinada às instituições. A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Adamantina com a transparência, a correta aplicação dos recursos públicos e o fortalecimento das entidades que desempenham papel fundamental no atendimento social do município.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA

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