Adamantina volta a se destacar nacionalmente na Expo GovBrasil 2026 com projetos finalistas em gestão pública

O município de Adamantina voltou a conquistar reconhecimento nacional ao figurar entre os finalistas da 4ª edição do Prêmio Brasil de Gestão Pública, promovido durante a Expo GovBrasil 2026, realizada entre os dias 26 e 28 de maio, no Transamerica Expo Center, em São Paulo.

Considerado um dos mais importantes eventos do país voltados à inovação, eficiência e modernização da administração pública, a Expo GovBrasil reúne gestores, especialistas e representantes de municípios de todo o Brasil para apresentação de projetos e políticas públicas de impacto social, econômico e ambiental.

O prefeito José Carlos Martins Tiveron e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Carlos Alberto Gomes Barbosa, participaram da cerimônia de premiação realizada na noite desta terça-feira, na capital paulista.

Adamantina foi selecionada entre os cinco finalistas em duas categorias estratégicas, consolidando o reconhecimento nacional das ações desenvolvidas pela Administração Municipal nas áreas de sustentabilidade, desenvolvimento econômico, inclusão social e inovação na gestão pública.

Na categoria “Sustentabilidade, Meio Ambiente, ESG e Carbono Neutro”, o município conquistou o 2º lugar com o Programa Adamantina Compostagem Cidadã (PACC), iniciativa que transformou o modelo de gestão de resíduos orgânicos no município.

O programa implantou a Usina Municipal de Compostagem, responsável pelo processamento de resíduos provenientes da poda urbana, cozinhas institucionais e outros geradores municipais, convertendo o material em composto orgânico utilizado gratuitamente por agricultores familiares cadastrados.

Atualmente, o programa produz cerca de 1.200 toneladas anuais de composto orgânico, beneficiando diretamente 249 produtores rurais e promovendo ganhos ambientais, econômicos e produtivos.

Além da redução do volume de resíduos destinados à disposição final, o programa contribui para a mitigação de impactos ambientais, fortalecimento da agricultura familiar, incentivo à economia circular e desenvolvimento de ações de educação ambiental junto à população.

Outro destaque de Adamantina no prêmio nacional foi o Programa Mulheres Empreendedoras, finalista entre as iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico e inclusão produtiva. O município conquistou o 4º lugar na categoria.

A iniciativa foi estruturada a partir da criação da Feira da Mulher Empreendedora, instituída por legislação municipal e transformada em política pública permanente de incentivo ao empreendedorismo feminino.

Atualmente, o programa reúne 241 mulheres empreendedoras cadastradas, atuando em diversos segmentos como artesanato, gastronomia, moda, estética, prestação de serviços, economia criativa e pequenos negócios familiares.

Além de fortalecer a geração de renda e ampliar oportunidades de comercialização, o programa promove autonomia financeira, valorização do protagonismo feminino e fortalecimento da economia local.

Para o prefeito José Carlos Martins Tiveron, o reconhecimento nacional demonstra que Adamantina tem desenvolvido políticas públicas eficientes e transformadoras.

“Receber dois reconhecimentos nacionais em um dos maiores eventos de gestão pública do Brasil é motivo de muito orgulho para Adamantina e, principalmente, para toda a nossa população. Estar entre os melhores projetos do país já demonstra que estamos no caminho certo, mas conquistar o 2º lugar com o Programa Adamantina Compostagem Cidadã e o 4º lugar com o Programa Mulheres Empreendedoras reforça que políticas públicas bem planejadas transformam realidades e geram resultados concretos”, disse Tiverom.

“Essas conquistas são fruto de muito trabalho, dedicação técnica e compromisso de toda a equipe da Administração Municipal, além da participação ativa da população, dos produtores rurais e das mulheres empreendedoras que acreditaram nessas iniciativas desde o início.

O Programa Adamantina Compostagem Cidadã mostra que é possível unir sustentabilidade, apoio à agricultura familiar e preservação ambiental em uma ação que beneficia diretamente nosso município e contribui para um futuro mais sustentável”, destacou o prefeito.

“Da mesma forma, o Programa Mulheres Empreendedoras evidencia nossa preocupação em criar oportunidades, incentivar a autonomia financeira e fortalecer o protagonismo feminino, movimentando a economia local e promovendo inclusão social. Esses reconhecimentos nacionais aumentam ainda mais nossa responsabilidade de continuar trabalhando com seriedade, inovação e planejamento, sempre buscando melhorar a qualidade de vida da nossa população e construir uma Adamantina cada vez mais moderna, humana e sustentável“, finalizou o prefeito.

A presença entre os finalistas do Prêmio Brasil de Gestão Pública evidencia o compromisso da Administração Municipal com políticas públicas estruturantes, inovadoras e orientadas a resultados, reforçando o protagonismo de Adamantina no cenário nacional da gestão pública.

A Administração Municipal destaca que o reconhecimento é resultado do trabalho técnico desenvolvido pelas equipes municipais, da construção coletiva das políticas públicas e do compromisso permanente com o desenvolvimento sustentável, inclusão social e melhoria da qualidade de vida da população.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA

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