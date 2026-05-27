Alunos de Nutrição da FAI participam de aula prática sobre dietas enterais e parenterais

Futuros nutricionistas participaram de simulações clínicas e esclarecimento de dúvidas

Os alunos do 5º e 7º termos do curso de Nutrição da FAI participaram, no dia 15 de maio de 2026, de uma importante aula prática de Nutrição enteral e parenteral. A atividade fez parte da disciplina de Dietoterapia, sendo ministrada pela professora Claudia Maria Garcia Lopes Molina.

A ação contou com a participação da nutricionista Angélica Trevisi, por meio de uma parceria com a empresa Humana Alimentar. Essa iniciativa proporcionou aos acadêmicos uma experiência prática para complementar os conteúdos teóricos que já haviam sido desenvolvidos em sala de aula.

Durante o encontro, foram apresentados aos estudantes diferentes tipos de dietas enterais e parenterais. A programação abordou as indicações específicas, as formas de preparo, a administração e a aplicabilidade clínica no cuidado nutricional de pacientes.

A metodologia da aula prática possibilitou aos estudantes o contato direto com os produtos utilizados na terapia nutricional. Além disso, houve a simulação de situações clínicas reais relacionadas à escolha e à administração das dietas, fortalecendo a integração entre a teoria e a prática profissional.

O momento foi marcado por uma expressiva participação dos alunos, intensa troca de experiências e o esclarecimento de dúvidas, fatores que contribuem significativamente para a formação acadêmica e profissional dos futuros nutricionistas.

A realização de atividades como essa reforça o compromisso do curso de Nutrição da FAI com a entrega de uma formação de qualidade. A graduação tem se pautado na vivência prática, no desenvolvimento técnico-científico e em ações que aproximem os estudantes da realidade encontrada na atuação profissional.

Por Gustavo Amaral / Foto: Claudia Maria Garcia Lopes Molina

.