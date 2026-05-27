FLÓRIDA: FLORIPA AÇAÍ apresenta novidades para o inverno

Com a chegada do frio, a Floripa Açaí, em Flórida Paulista, traz novidades especiais para o inverno e aposta em sabores quentes para conquistar os clientes nos dias de baixas temperaturas. Entre os destaques do novo cardápio está o chocolate quente com creme de avelã e Ovomaltine, preparado para quem busca uma opção mais cremosa e aconchegante neste período do ano.

Além da novidade, a loja também já oferecia opções diferenciadas que fazem sucesso entre os clientes, como a roleta de brownie, o fondue de frutas com brownie e massas acompanhadas de frutas frescas, que podem ser montadas conforme a preferência de cada pessoa.

Mesmo com as temperaturas mais frias, os tradicionais açaís continuam disponíveis na Floripa Açaí, unindo variedade e praticidade, oferecendo alternativas tanto para quem prefere algo gelado quanto para quem quer se aquecer sem abrir mão do sabor.

Localizada na avenida São Paulo, 439, esquina com a rua Leonor Spanguero, a Floripa Açaí atende de terça-feira a domingo, das 15h30 às 23h. O espaço conta com atendimento no local e também delivery.

Os pedidos podem ser feitos pelo telefone e WhatsApp (18) 99806-7333.

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